Estudo revela que equatorianos têm o maior pénis do mundo

Os números reunidos num estudo do WorldData.info dizem que os homens equatorianos têm os maiores pénis do mundo e os homens do Camboja os mais pequenos.

Os equatorianos têm um comprimento erecto médio de quase 17,6 cm, já os cambojanos têm um tamanho médio de menos de 10 cm.

No topo da tabela estão por ordem o Equador, Camarões, Bolívia, Sudão, Haiti, Senegal, Gâmbia, Cuba, Países Baixos e Zâmbia.

Na Europa os holandeses são os mais avantajados, seguidos dos franceses e Italianos.

Para o estudo foram extraídos dados sobre o tamanho médio do pénis de cerca de 90 países, onde não foi incluído Portugal.

Para permitir a comparação entre países foi calculada uma média para cada um e convertida em polegadas.

Os investigadores relataram dificuldades em estabelecer uma relação entre o comprimento do pénis e a altura. Mas descobriram que nos países onde as taxas de obesidade são mais elevadas os pénis são mais pequenos.

Reino Unido e Estados Unidos da América não estão entre os primeiros 50 países do mapa. A Grã-Bretanha está em 68º lugar com um tamanho de pénis de 13,1 cm e a América está em 60º lugar com 13,5 cm.