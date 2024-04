Rússia, Ucrânia, China e Estados Unidos lideram a lista mundial de crimes cibernéticos

partilhe no Facebook

A Rússia lidera a lista de países considerados como principais fontes de crime cibernético, seguida da Ucrânia, China, Estados Unidos e Roménia, segundo indica o primeiro Índice Global da Criminalidade Cibernética, cujos dados foram divulgados na quarta-feira.

A compilação deste índice, que identifica os focos mundiais de criminalidade cibernética, resulta de três anos de intensa investigação por uma equipa internacional de investigadores, sendo classificadas as fontes deste tipo de criminalidade mais relevantes a nível nacional.

O índice, publicado hoje na revista 'PLOS ONE', mostra que são em reduzidos número os países que albergam as maiores ameaças cibercriminosas, com a Rússia a encabeçar a lista. O Reino Unido surge na oitava posição.

Miranda Bruce, da Universidade de Oxford e co-autora do estudo refere que o estudo vai permitir aos sectores público e privado centrar os seus recursos nos principais centros de crimes cibernéticos e dediquem menos tempo e fundos em contra-medidas contra a ciber delinquência em países onde o problema não é tão significativo.

"A investigação que sustenta o índice vai ajudar a eliminar o véu de anonimato que rodeia os cibercriminosos e esperamos que ajude na luta contra a crescente ameaça do cibercrime com fins lucrativos", referiu Miranda Bruce.

A investigadora e coautora apresentou que a continuação da recolha destes dados tornará possível monitorizar o surgimento de novos pontos críticos de acesso intervir precocemente em países em risco, antes que se desenvolva um problema grave de cibercrime.

Os dados que sustentam o índice foram recolhidos através de um inquérito a 92 especialistas neste tipo de criminalidade de todo o mundo, que estão envolvidos na recolha de informações sobre o cibercrime.