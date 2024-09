Alerta da Widex, empresa especializada em problemas de audição, com base num estudo publicado numa revista científica.

Risco de perda auditiva é maior em pessoas com menos de 40 anos que tiveram covid-19

Um estudo recente, publicado na revista Lancet’s eClinicalMedicine, refere que as pessoas entre os 20 e os 39 anos, que tiveram covid-19, apresentam um risco 3,44 vezes maior de desenvolver perda auditiva do que as que não contraíram o vírus. A informação é divulgada pela Widex, empresa especialista em problemas de audição.

"Conduzida por Michelle Suh, otorrinolaringologista no Hospital Universitário Nacional de Jeju, na Coreia do Sul, a investigação concluiu que o risco de perda auditiva neurossensorial súbita – uma forma repentina e muitas vezes inexplicável de perda auditiva – é 3,52 vezes superior entre os infectados por covid-19.", é referido.

No comunicado de imprensa, a Widex diz que "passados quatro anos desde a pandemia de covid-19, alguns sintomas do vírus ainda afectam o dia-a-dia de algumas pessoas que o contraíram" e sublinha que a doença pode ter efeitos prolongados e inesperados, mesmo em indivíduos que não desenvolveram sintomas graves durante a infecção, aconselhando as pessoas a apostarem na prevenção e a cuidarem da sua saúde auditiva.

E deixa cinco conselhos. Evitar ruídos excessivos; usar protecção auditiva em ambientes com ruído intenso; não utilizar cotonetes para limpar o canal auditivo; fazer exames auditivos regulares e consultar um especialista ao primeiro sinal de problemas auditivos.