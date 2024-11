EUA vão às urnas e hoje é o dia mais importante no país de Martin Luther King

O último dia de votação das eleições americanas chega em um num ambiente de cortar à faca depois de uma campanha marcada por violência política, tentativa de assassinato e um debate que mudou a candidatura democrata. Cerca de 80 milhões de pessoas já votaram e, nesta terça-feira, as pesquisas sugerem que dois candidatos estão presos numa disputa taco a taco. Mais do que uma eleição, Kamala Harris e Donald Trump disputam uma batalha existencial pelo caráter da nação e pelo futuro da democracia. Cresceram as preocupações com a possibilidade da violência pós-eleitoral. Cerca de um milhão de mensagens analisadas pelo New York Times em quase 50 canais do Telegram com mais de 500 mil membros mostram que existem movimentos de republicanos prontos para questionar a credibilidade do acto eleitoral, interferir no processo de votação e contestar o resultado, em caso de derrota de Trump. As mensagens tornaram-se um prenúncio das ações potenciais e do caos que podem desenrolar-se a partir de hoje. (New York Times)

O agregador de pesquisas do Washington Post mostra uma disputa acirrada em todos os estados mais importantes, com a democrata e o republicano tecnicamente empatados. Kamala manteve a liderança nacional e em Michigan, Wisconsin e Nevada, mas sua vantagem na Pensilvânia diminuiu. Já Trump ainda lidera em Arizona, Geórgia e Carolina do Norte. (Washington Post)

O dia final da eleição é hoje, como sempre uma terça-feira, mas os resultados não serão conhecido de imediato. A cada eleição mais americanos votam pelo correio e prolongam a contagem. A expectativa é que a contagem esteja concluída até ao fim da tarde de sábado.

Às 19h (horário local) encerra-se a votação na Geórgia, primeiro campo de batalha onde as urnas são fechadas, meia hora antes da Carolina do Norte. A maioria das cédulas em ambos provavelmente será contabilizada e divulgada até à meia-noite, horário local.