Mais de metade dos jovens dizem não ter propósito de vida

Mais de metade dos jovens entre os 18 e os 25 anos (cerca de 58%) diz não encontrar propósito ou sentido na vida e 50% desses jovens reconhecem que essa falta de rumo que sentem afeta a sua saúde mental.

O relatório On Edge: Understanding and Preventing Young Adults’ Mental Health Challenges, desenvolvido pelo centro Making Caring Common, alerta para a ausência de propósito na vida considerando-o o principal fator associado à ansiedade e à depressão entre jovens adultos.

As conclusões do estudo apontam para um cenário de preocupação financeira, pressão por desempenho e sensação de colapso global, onde 45% dos jovens afirmam sentir que o mundo à sua volta se está a desmoronar, afetando a sua estabilidade emocional. As investigações feitas no estudo revelam também fragilidade nas relações; 44% dos jovens dizem sentir que não são importantes para os outros, e 34% admitem viver em solidão. Existem ainda jovens com preocupações sociais e políticas: 42% dos inquiridos dizem-se afetados emocionalmente pela violência armada nas escolas, 34% afetados por mudanças climáticas, e 30% pela sensação de que os líderes políticos não são competentes ou são mesmo corruptos.

Um estudo complementar Beyond Work, Scroll and Repeat resume a rotina destes jovens com meia dúzia de palavras: "trabalhar, mexer no telemóvel e repetir tudo outra vez".

A realidade é que a geração actual é que tem mais facilidade no acesso à informação, ao conforto e às várias possibilidades de sucesso, mas ao mesmo tempo é também aquela que sente um maior vazio na vida.

Para combater o vazio emocional, o estudo sugere cinco possíveis caminhos: cultivar relações autênticas, escutar com atenção, incentivar o serviço ao próximo, propor metas com propósito coletivo e nutrir a dimensão espiritual.

A investigação alerta que a saúde mental da nova geração depende da recuperação do sentido humano e comunitário da vida, para que se possa viver sem a responsabilidade do trabalho, visualizar conteúdos na tela do telemóvel e repetir tudo outra vez, porque “o sentido da vida não está no que o mundo aplaude, mas no que permanece quando ninguém está a ver”.

