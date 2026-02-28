Morreu o jornalista e empresário Miguel Gobbi um dos líderes da imprensa regional brasileira

Miguel Ângelo Gobbi fundou uma associação de jornais no Estado de Santa Catarina, que liderou durante 25 anos, mas o seu trabalho foi muito para além da liderança da associação.

Miguel Ângelo Gobbi, 81 anos, faleceu na passada quarta-feira, em São Paulo, de paragem cardíaca, depois de sofrer de uma pneumonia grave. Jornalista e empresário, conhecido pelo seu espírito empreendedor, Miguel Ângelo Gobbi foi líder durante 25 anos da Adjori/SC, uma associação de jornais que marcou a história da imprensa do interior do Estado de Santa Catarina, no Brasil.

Nascido em 20 de novembro de 1944, no município de Colorado, no Rio Grande do Sul, Miguel Ângelo Gobbi deixou de luto sua esposa Elza, quatro filhos e seis netos.

Devido ao seu espírito de iniciativa, Miguel Gobbi promoveu encontros regionais e congressos estaduais, lançou projectos considerados estratégicos para o sector, entre eles o Cadastro Catarinense de Jornais (CCJ), criado em 2002 por meio de um convénio com a Fundação Catarinense de Cultura. Durante a sua gestão da Adjori foi criada a Rede Catarinense de Notícias (RCN), lançada em junho de 2002. O conteúdo produzido pela redação da Adjori/SC passou a ser veiculado por jornais associados de diferentes regiões catarinenses, consolidando-se como um dos principais produtos editoriais da entidade.

Para além de ter fundado o Prêmio Adjori/SC de Jornalismo, instituído em 1999, com foco na valorização e no aperfeiçoamento da produção jornalística dos associados, no campo histórico e cultural lançou, em outubro de 2009, o livro "Origens da Imprensa nos Municípios Catarinenses". A obra reúne informações inéditas sobre o surgimento da imprensa em diferentes cidades do Estado, consolidando-se como registo documental da trajetória dos jornais locais

Em 14 de novembro de 2013 a Associação foi reconhecida como Entidade de Utilidade Pública Estadual. Miguel Ângelo Gobbi teve ainda um papel importante a nível nacional, sendo um dos responsáveis pela criação da Adjori Brasil, entidade que reúne associações de jornais do interior de diferentes Estados. Foi ele o primeiro a exercer a presidência da organização nacional.

Em depoimento por ocasião dos 40 anos da Adjori/SC, Miguel Gobbi destacou que a entidade surgiu a partir de encontros entre proprietários de jornais interessados em discutir desafios comuns e fortalecer laços institucionais. A sua visão de futuro permitiu acções conjuntas que ajudaram a ampliar conhecimentos, a aprimorar a gestão e consolidação da imprensa regional.

Num depoimento, publicado no dia a seguir à sua morte, assinado pelo actual presidente da associação, José Roberto Deschamps, “Miguel Gobbi será sempre lembrado pelo seu carácter e o legado que deixou para a comunicação catarinense e do Brasil. Em meio à competitividade de mercado, ele pregava o associativismo puro, a convicção de que, juntos, os pequenos veículos se tornam grandes. Foi um defensor incansável de unir e organizar os jornais em Rede. Acreditava e defendia com firmeza que o segredo para o fortalecimento da mídia regional do interior estava na construção de uma rede bem consolidada”. “Miguel destacou-se por sua liderança e capacidade de acolher, orientar e motivar. Tinha a certeza de que o trabalho em rede seria a melhor alternativa para alcançar o reconhecimento do mercado diante da força editorial e garantir a sustentabilidade dos veículos. Para Gobbi, o jornalismo de proximidade era, acima de tudo, um instrumento de cidadania. Ele defendia que o jornal do interior é o espelho da comunidade e o motor do desenvolvimento local”.

O MIRANTE iniciou há cerca de duas dezenas de anos uma parceria, que ainda se mantém, com uma empresa fundada por Miguel Ângelo Gobbi, que se destina a apoiar jornais a nível informático e de paginação e arquivo, entre outras soluções.