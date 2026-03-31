Internacional | 31-03-2026 13:13
Energia impulsiona inflação da zona euro para 2,5%
foto ilustrativa
A estimativa rápida do Eurostat aponta para um aumento da taxa anual face ao mês anterior, invertendo a tendência de desaceleração observada em Fevereiro.
A inflação homóloga da zona euro avançou, em Março, para os 2,5%, segundo uma estimativa terça-feira, 31 de Março, divulgada pelo Eurostat, impulsionada pelos preços dos combustíveis que saíram de terreno negativo.
De acordo com uma estimativa divulgada pelo serviço de estatística da União Europeia, a taxa de inflação anual da zona euro subiu, em Março, para os 2,5%, face aos 1,9% de Fevereiro e aos 2,2% registados no mês homólogo.
Considerando as principais componentes da inflação na área do euro, os preços da energia deverão registar a taxa anual mais elevada, com 4,9%, em comparação com -3,1% de Fevereiro e -1,0% de Março de 2025.
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