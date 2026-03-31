Energia impulsiona inflação da zona euro para 2,5%

A inflação homóloga da zona euro avançou, em Março, para os 2,5%, segundo uma estimativa terça-feira, 31 de Março, divulgada pelo Eurostat, impulsionada pelos preços dos combustíveis que saíram de terreno negativo.

De acordo com uma estimativa divulgada pelo serviço de estatística da União Europeia, a taxa de inflação anual da zona euro subiu, em Março, para os 2,5%, face aos 1,9% de Fevereiro e aos 2,2% registados no mês homólogo.

Considerando as principais componentes da inflação na área do euro, os preços da energia deverão registar a taxa anual mais elevada, com 4,9%, em comparação com -3,1% de Fevereiro e -1,0% de Março de 2025.