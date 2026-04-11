Artemis II conclui missão com sucesso meio século depois da Apollo

"Que viagem", exclamou o astronauta norte-americano. "Todos os membros da tripulação estão bem", apressou-se a acrescentar.

Os quatro astronautas americanos e canadiano da missão Artemis II amararam na noite de sexta-feira, como previsto, ao largo da Califórnia, coroando com sucesso uma missão da NASA em torno da Lua, meio século depois da Apollo.

"Houston, aqui Integrity. Estamos a ouvir-vos perfeitamente", anunciou o comandante Reid Wiseman após ter passado pela fase mais perigosa da reentrada na atmosfera a mais de 30 vezes a velocidade do som.

"Que viagem", exclamou o astronauta norte-americano. "Todos os membros da tripulação estão bem", apressou-se a acrescentar.

Partidos a 01 de abril da Flórida, Reid Wiseman e os seus compatriotas Christina Koch e Victor Glover, bem como o canadiano Jeremy Hansen, aventuraram-se mais longe no espaço do que qualquer outro ser humano antes deles. Trazem consigo centenas de gigabytes de dados da primeira viagem lunar desde a última missão Apollo, em 1972.

Transmitido ao vivo em várias plataformas, passaram por detrás da Lua na passada segunda-feira, imortalizando em alta definição a Terra a pôr-se por detrás de uma Lua majestosa, oscilando entre tons de cinzento e castanho.

A cápsula Orion aterrou nas águas do Pacífico, ao largo de San Diego, travada por enormes paraquedas, às 17:07 locais (01:07 de hoje em Lisboa), tal como previsto ao minuto pela agência espacial norte-americana.