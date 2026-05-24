Internacional | 24-05-2026 11:52
Doze mortos em resposta do exército da Nigéria a ataque jihadista
Os militares apreenderam espingardas AK-47, lança-granadas, munições e uma metralhadora PKT pertencentes aos atacantes.
Doze suspeitos de terrorismo foram mortos pelo exército nigeriano, em resposta a um ataque jihadista contra um posto militar no nordeste do país, junto à fronteira com os Camarões, anunciaram as Forças Armadas do país.
Num comunicado divulgado pelos meios de comunicação locais, o Exército indicou que o ataque ocorreu na sexta-feira na região de Kirawa, no estado de Borno.
"Vários suspeitos de terrorismo tentaram infiltrar-se em posições do 153.º Batalhão e forças associadas ao longo da fronteira entre a Nigéria e os Camarões. O ataque foi rapidamente detetado e repelido com um poder de fogo esmagador", afirmou o tenente-coronel Sani Uba, porta-voz da Operação Hadin Kai, destacada no nordeste do país para combater o jihadismo.
Após o confronto, as tropas confirmaram "a neutralização de 12 terroristas, enquanto vários outros foram vistos a recuar com ferimentos", em direção aos Camarões, acrescentou Uba.
O exército atribuiu o ataque a "suspeitos terroristas" do grupo jihadista Boko Haram e do seu grupo dissidente, o Estado Islâmico da Província da África Ocidental (ISWAP).
Os militares apreenderam espingardas AK-47, lança-granadas, munições e uma metralhadora PKT pertencentes aos atacantes.
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