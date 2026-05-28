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Internacional | 28-05-2026 09:00

Incêndio em escola feminina no Quénia causa pelo menos 10 mortos

Incêndio em escola feminina no Quénia causa pelo menos 10 mortos
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O fogo começou por volta da 01:00 locais (11:00 em Lisboa), e as equipas de emergência passaram horas a procurar sobreviventes entre os destroços.

Um incêndio numa escola feminina na região central do Quénia provocou pelo menos 10 mortos, indicaram meios de comunicação do país.
Segundo as autoridades policiais em comentários à rádio Capital FM, o fogo deflagrou na madrugada de quinta-feira no dormitório de um colégio interno. A causa ainda não foi determinada.
O fogo começou por volta da 01:00 locais (11:00 em Lisboa), e as equipas de emergência passaram horas a procurar sobreviventes entre os destroços. As autoridades estão a tentar localizar todas as alunas da escola.
Várias estudantes foram hospitalizadas, algumas em estado crítico, de acordo com a Cruz Vermelha do Quénia.
O comandante regional da polícia, Samuel Ndanyi, disse à rádio Capital FM que os bombeiros e agentes foram mobilizados para controlar as chamas e retirar as alunas.
Outro oficial descreveu a situação como "angustiante e profundamente triste" perante vários pais reunidos à porta da escola, segundo a Citizen Television.
O Ministério da Educação do Quénia anunciou que uma equipa de investigação foi enviada ao local e que será prestado apoio psicológico às famílias.
Incêndios em escolas são frequentes nos colégios internos quenianos, alguns provocados por atos de fogo posto e outros por falhas elétricas.
O incêndio escolar mais mortal da história recente do Quénia ocorreu em 2001, quando 67 estudantes morreram num dormitório no condado de Machakos.
Em 2024, 21 estudantes morreram queimados num incêndio escolar na região central do país. O Presidente William Ruto declarou três dias de luto nacional.

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