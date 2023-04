Livro de Santana-Maia Leonardo vai ser apresentado amanhã na Ponte de Sor

O Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor vai receber o lançamento do livro “Crónicas dos Bons Amigos”, da autoria do advogado Santana-Maia Leonardo. A sessão decorre no sábado, 15 de Abril, pelas 17 horas.

O Auditório do Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor vai receber o lançamento do livro “Crónicas dos Bons Amigos”, da autoria do advogado Santana-Maia Leonardo. A sessão decorre no sábado, 15 de Abril, pelas 17 horas. A apresentação do livro vai ser feita por Sérgia Bettencourt, vereadora na Câmara Municipal de Ponte de Sor, Manuela Andrade, professora, e Ana Tita, médica veterinária.

Crónica dos Bons Amigos já teve é a primeira sessão de lançamento no auditório da Casa da Imprensa, em Lisboa. O livro é uma edição da Rosmaninho e reúne um conjunto de textos que têm como lema "todos os meus cães e gatos são pessoas e têm pessoas lá dentro". Santana-Maia Leonardo é autor de vários livros entre os quais "Amar Abrantes", "A Terra de Ninguém", "Rexistir"e "Eléctrico-um clube com alma", entre outros.