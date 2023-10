Um livro que retrata o Ribatejo de há um século

“Serranos, Campinos e Bairrões – Etnografia e Falares do Ribatejo” é um legado para a posteridade, repleto de apontamentos e curiosidades sobre o quotidiano da época.

“Serranos, Campinos e Bairrões – Etnografia e Falares do Ribatejo” é um livro que é também um compêndio de usos e costumes e um dicionário sobre palavras e expressões usadas no falar desta região, sobretudo na zona serrana, ao longo dos tempos, que ainda hoje perduram na memória e no vocabulário de alguns. O exaustivo trabalho de recolha realizado por Francisco Serra Frazão - um homem de cultura multifacetado que nasceu na Serra de Santo António (Alcanena) e viveu entre 1881 e 1948 – chega à actualidade graças à vasta compilação concretizada pelo seu bisneto Luís Duarte Melo, um autor natural de Santarém que se tem dedicado à investigação histórica, nomeadamente na vila de Alcanede. Daí a autoria da obra ser creditada aos dois.

O livro conta também com diversos textos de Serra Frazão escritos para jornais que são autênticos tesouros da etnografia ribatejana. As Crónicas da Borda d’Água, publicadas em O Primeiro de Janeiro entre Agosto de 1939 e Julho de 1941, são retratos de inúmeras actividades ligadas ao mundo rural, às tradições, festas e monumentos, mas também à vida social e aos fenómenos naturais frequentes, como as cheias no campo. Enumera também crendices populares e práticas ancestrais, hoje praticamente erradicadas, entre outros apontamentos a que não falta sequer uma descrição da fauna mais comum.

Outro ponto de interesse desta obra com mais de 600 páginas é a publicação de crónicas de Serra Frazão em jornais locais, como O Riomaiorense ou o Correio de Porto de Moz, e cartas dirigidas a diversas personalidades onde se torna evidente o seu fino e datado recorte literário salpicado de alguma ironia. O bisneto classifica-o como “um fino observador da realidade e cultivador das letras”, nas notas biográficas que partilha deste homem que foi jornalista, professor, administrador colonial, autarca na Câmara de Santarém e empresário, entre outras facetas.

A edição de “Serranos, Campinos e Bairrões – Etnografia e Falares do Ribatejo” contou com o apoio dos municípios de Alcanena, Benavente, Porto de Mós e Santarém. Está à venda nalgumas livrarias, nomeadamente em Santarém, e tem tido uma procura interessante, segundo o autor. “Os conteúdos, escritos há mais de 80 anos, têm um valor histórico; e, por outro lado, têm efectivamente uma cobertura dos mais variados aspectos da cultura popular da região”, diz a O MIRANTE Luís Duarte Melo, referindo que Serra Frazão era um escritor compulsivo que também foi afectado pela censura do antigo regime.

E se foi um bisneto de Serra Frazão a dar visibilidade contemporânea, em forma de livro, à vida e obra do antepassado, coube a outra descendente, a bisneta Marlene Carvalho, deixar nas notas introdutórias o seu depoimento enquanto vereadora da Cultura, em nome da Câmara de Alcanena. “Através do estudo das palavras e dos costumes Serra Frazão deixou um enorme contributo à História, à Etnografia, à Filologia e à Identidade destas comunidades, num jeito melódico, claro e fluente de escrever. Luís Melo traz-nos para o tempo de hoje esse homem, fazendo jus a uma vida de observação, investigação e sistematização, com evidência de um franco amor às origens e às pessoas”, lê-se no texto de Marlene Carvalho.