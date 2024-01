Alexei Bueno publica a Obra da sua vida: Poesia Completa e Traduzida

Poeta nascido e criado no Rio de Janeiro, com obra vasta na área ensaística, editorial e crítica, acaba de publicar um volume com mais de mil páginas de toda a sua poesia.

Alexei Bueno acaba de publicar a sua Poesia Completa e Traduzida. Um tijolo de mais de mil páginas, bem aproveitadas; o poeta fez questão de organizar o livro também para comemorar os seus 60 anos de vida que já são Obra, mas, mais do que isso, são "Entusiasmo", título de um dos seus livros mais marcantes, que é um único poema, escrito provavelmente sobre o efeito da Musa tão ternurenta quanto malvada; uma palavra que o define como escritor, mas também editor, tradutor, crítico e ensaísta com provas dadas e mérito reconhecido.

"Entusiasmo" tem um dito popular na abertura que pode caracterizar a poesia e a vida de Alexei Bueno, um carioca que conhece a cidade como ninguém; mas não só a cidade maravilhosa como a história do Brasil e dos seus maiores vultos: "Na noite ninguém é de ninguém", um ditado popular do Bairro da Lapa, que o autor conhece como a palma das suas mãos. É desse longo poema escrito provavelmente em euforia que transcrevemos uma pequena parte que vale como o todo: "Antes a frustração dos travestis sem seios e sem nádegas./A da criança cuja mãe fugiu./A do futuro doutor que terminou nas vendas. /A do que nasceu num palacete e acabou num quarto de sala. / A do corneado pela mulher mais nova./ A do enganado pelo sócio./ A do menino cujo balão de gás fugiu do espaço, impiedosamente. /A do talentoso violinista precoce que se aposentou numa repartição pública./ A do cachorro fitando pelo vidro as galinhas dançantes a suar. ( : ) pg 407.

Nas badanas do livro há testemunhos suficientes para não precisarmos de escrever sobre "a mais poderosa voz da poesia brasileira dos últimos anos", ou sobre o mérito do ensaísta, editor e estudioso; sobre a sua Obra Completa e Traduzida que, certamente, foi fixada para que o autor continue a escrever outros poemas, umas vezes devagar e com esforço, de forma torrencial outras, como é visível e notório na leitura de muitos dos seus livros, que revelam uma poesia que foi sendo construída "de um vasto sonho, uma evasão musical quase pós-simbolista, um anelo de ser mais do que um só em mais do que um só momento, de participar em todas as vidas passadas ou perdidas no possível, até uma muito exacerbada, mística e quase expressionista visão da miséria da condição humana e da condição humana na miséria, impressão à qual a realidade, infelizmente, só veio dar ares proféticos" ( da Nota Prévia assinada pelo autor).

Aceitar a beleza destes poemas não é tarefa fácil para todos os leitores. Alexei Bueno desafia e experimenta a força da criação falando da realidade da natureza, mas na maioria das vezes mostrando apenas nas entrelinhas como se reconquista um território de afectos e variados sentimentos, incitando os seus leitores a procurarem a Beleza que emana da sua escrita. Alexei Bueno construiu a Obra seguindo a velha máxima de que é em torno do exercício de um olhar, que é guia da própria vida, que um criador se empenha de corpo e espírito para realizar a sua obra de arte.

Editora: G. Ermakoff- Casa Editorial

1054 páginas

Rio de Janeiro, Julho de 2023

JAE