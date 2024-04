Musa Praguejadora de Ana Miranda é apresentado esta tarde

O livro Musa Praguejadora a vida de Gregório de Matos, de Ana Miranda, vai ser apresentado na tarde desta quarta-feira, 10 de Abril, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

A obra da autoria de Ana Miranda é uma biografia cuja escrita combina rigor histórico e lirismo sobre um dos mais emblemáticos poetas brasileiros. Dos poucos registos sobre Gregório e dos poemas que lhe são atribuídos, Ana Miranda constrói o arco da existência do poeta, cujas reviravoltas possuem a força de um enredo ficcional urgente. Na leitura do livro somos transportados para a cidade de Salvador do século XVII. Participamos dos seus estudos em Coimbra, voltamos com ele à Bahia e acompanhamos o seu envolvimento na política colonial, ao mesmo tempo que se alastra a sua poesia satírica e sensual, verdadeira fundação de uma literatura de raiz brasileira.

Musa Praguejadora é um marco na literatura biográfica, capaz de renovar a compreensão do artista que melhor retratou uma época crucial da formação do Brasil e de um passado já distante da vida em Portugal onde Gregório de Matos se formou e exerceu a profissão de juiz em Lisboa e Alcácer do Sal.

Ana Miranda é a mais portuguesa de todos os escritores brasileiros. A autora de O Retrato do Rei reinventou há 35 anos o romance histórico brasileiro com a publicação de Boca do Inferno, que foi considerado um dos cem melhores romances em língua portuguesa do século XX. A sua Obra tem dezenas de prémios, entre eles o Prémio da Academia Brasileira de Letras - para o livro de ficção, Musa Praguejadora, a vida de Gregório de Matos, que dez anos depois chega a Portugal editado pela Rosmaninho - Editora de Arte. Ana Miranda é considerada uma romancista de linguagem e fabulação.