Novas edições da Rosmaninho Editora de Arte

Com as novidades editoriais na ordem do dia, e o sector livreiro a prestar prova de vida fora de portas por ocasião das principais Feiras do Livro do país, a Rosmaninho | Editora de Arte, uma chancela de O MIRANTE, não se fez rogada respondendo à chamada.

Com as novidades editoriais na ordem do dia, e o sector livreiro a prestar prova de vida fora de portas por ocasião das principais Feiras do Livro do país, a Rosmaninho | Editora de Arte, uma chancela de O MIRANTE, não se fez rogada respondendo à chamada com as edições de "Musa Praguejadora a vida de Gregório de Matos", da escritora brasileira Ana Miranda; do livro "O Demônio da Inquietude", de André Seffrin, ensaísta e crítico brasileiro; e da colectânea "Rio de insondáveis águas / Dante revisitado", do poeta português Vergílio Alberto Vieira, assim como de uma biografia de "Estácio de Sá o Herói Desconhecido" da autoria de Orlando Raimundo.

Tratando-se de autores prestigiados, e com vasta obra, nos meios literários do Brasil e Portugal, a Rosmaninho | Editora de Arte consolida um projecto editorial de relevante alcance em domínios culturais cuja concorrência, de modo geral, ignora iniciativas nascidas à margem dos grandes centros urbanos, favorecidos por interesses de que a comunicação social e agentes comerciais beneficiam à revelia da desejável odontologia comercial e imparcial oportunidade de mercado.

Aceitar desafios em tempo de "cultura abortiva", como lhe chamou Adorno, tem sido o lema, segundo o responsável editorial da Rosmaninho Editora de Arte.