Matéria de Resistência e Espanto nas Literaturas de Língua Portuguesa

Este livro foi organizado para juntar a colaboração entre investigadores, professores, intelectuais, escritores (provenientes de vários países), tomados aqui no seu conjunto, que, ao longo de muitos anos intervieram em projectos, intercâmbios e eventos ligados a várias instituições ou de maneira individual. Juntam-nos os campos de investigação comum, interesses semelhantes, posicionamentos sociais aproximados, caminhos teóricos e práticos que os associam. Tem sido um percurso de afinidades electivas e afinações que se tornam colectivas no actual contexto mundial, de que resulta esta escolha, que não deixa de ser testemunhal. O livro assume-se com forte intenção deliberada de reavaliar alguns factos literários, juntando elementos para a sua melhor compreensão na totalidade dos campos literários em que se apresentam e também de dilucidação de falácias, obliterações ou esquecimentos. São 18 autores que se agregaram por dedicação às literaturas de língua portuguesa e, não tendo colaborado nem se conhecendo todas em conjunto, puderam expor a vontade e a crença de que partilham um similar modo de conhecer os outros, de outras paragens e outras vidas, histórias, culturas, sociedades, línguas, por via das literaturas. Escrevendo sobre e pensando com Camões, José Luandino Vieira, Paulina Chiziane, Ondjaki, Ana Maria Machado, Conceição Lima, Pedro Tierra, Raul Bopp, G. T. Didial, João-Maria Vilanova, Alcina Dantas, Agostinho Neto ou Mário Domingues, resistem e afirmam a sua escolha da liberdade e da fraternidade, desvelando hipóteses de recepção, interpretação e reavaliação de discursos literários já instituídos ou que procuram restituir aos leitores.

Textos de: Lola Geraldes Xavier • Viviane Oliveira • Pollianna dos Santos F. Silva • Nancy Rita F. Vieira • Rosa Borges • Majda Bojic • Solange Luis • Silvia Brunetta • Ana T. Rocha • Barbara dos Santos • Peilin Yu • Pires Laranjeira • Pauline Champagnat • Andreia Oliveira • Rui Guilherme Silva • Fabíola Mourthé • Rodrigues Vaz • António Jacinto Pascoal.

Do prefácio assinado por J.L. Pires Laranjeira respigamos alguns parágrafos que ajudam a perceber como se chegou à edição deste livro e quem são alguns dos seus autores: “A parte substancial deste grupo de professores, doutorandos e investigadores com idades compreendidas, sensivelmente, entre os 30 e os 55 anos (com apenas uns poucos que ultrapassam esse limite), e atravessando um período de cerca de três décadas (1995-2025), permite-nos perceber que estamos perante três gerações completamente diferentes e, dando a primazia, aqui, a duas delas, verifica-se que trilharam um percurso muito decisivo, que serve inclusive para uma extrapolação simbólica. Esse tempo é caracterizado pela consolidação das literaturas nacionais dos países africanos de língua (oficial) portuguesa e essas duas gerações surgiram já com as democracias do Brasil e de Portugal também consolidadas, todos estes oito países mostrando literaturas com grande potencial de recepção e leitura, também através de traduções, um pouco pelos vários continentes. Essas gerações receberam o legado de literaturas estabelecidas, mas cuja análise deverá continuar indefinidamente, com novos contributos, como se poderá adivinhar. Apenas o signatário desta nota prévia e o intelectual Manuel Rodrigues Vaz viveram uma parte ainda significativa dos períodos das ditaduras, um deles indo espreitar ao território brasileiro, já no final da que se instalara no grande país continental. Outros viveram de perto o reajuste da área política da Europa de Leste e Euro-Ásia ou a pós-Revolução Cultural do Oriente, segundo uma visão geopolítica alargada e esquemática. Temos, pois, 18 autores, originários do Brasil (cinco), China (um), França (dois), Portugal (sete), Angola (um), Itália (um) e Croácia (um), sendo 14 mulheres e quatro homens. Nesta reunião de ensaios espelha-se essa convivência que resulta da riqueza da diversidade, pelo facto de os organizadores aproveitarem a multipolaridade das (co)orientações de trabalhos de mestrado, doutoramento e licenciatura, as colaborações bilaterais ou multilaterais, além de alguns escritos de professores e de um jornalista-editor, no sentido agregador de pessoas, investigações e actividades culturais.

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