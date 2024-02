O Ribatejo e o Forcado

O lema dos grupos de Forcados é "um grupo de Amigos, que junta para pegar toiros".

O Forcado é protagonista dos mais belos ou quão trágicos momentos de uma Corrida de Toiros. Existem em Portugal inúmeros Grupos no Ribatejo, mas também noutras regiões, como Alentejo, Estremadura, Beira e Ilha dos Açores. Muitos jovens se sentem atraídos pela arte de pegar toiros, um testemunho muitas vezes transmitido de pais a filhos. A Imagem que O MIRANTE publica é do forcado scalabitano Pedro Torres, filho de uma antiga glória do mesmo grupo, Joaquim Pedro Torres.

O autor do instantâneo é o fotojornalista Henrique de Carvalho Dias, nosso amigo e colaborador.