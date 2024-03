O Ribatejo e o Forcado

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Alcochete, bela vila ribeirinha do Tejo, foi berço del Rei Dom Manuel I, que ali nasceu. É uma terra de fortes tradições fadistas e taurinas, de forcados que fizeram e fazem história nas arenas.

Nesta vila encontra-se sediada uma das mais castiçais praças de toiros, onde no mês de Agosto têm lugar as suas tradicionais Festas do Barrete Verde e das Salinas, que atraem muitos visitantes e onde o forcado é rei.

O instantâneo apresentado retrata o forcado Diogo Amaro, integrante do grupo de forcados amadores do Aposento do Barrete Verde, um dos dois grupos existentes na vila.

A Imagem é do fotojornalista Henrique de Carvalho Dias.