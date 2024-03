O Ribatejo e o Forcado

partilhe no Facebook

A Vila da Chamusca é uma terra de fortes tradições ribatejanas, onde a corrida de toiros tem um significado muito especial, principalmente nas suas festas anuais de Quinta-Feira de Ascensão, em que a população vai ao campo colher espigas.

Nesta bela vila existem dois grupos de forcados, os amadores e os do Aposento, este último fundado por Tiago Prestes. A imagem que vos apresentamos é um momento de galhardia e poderio do forcado João Rui Salgueiro, captada no belo e castiço tauródromo Chamusquense.



Imagem e texto de Henrique de Carvalho Dias