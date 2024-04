O Ribatejo e o Forcado

A cidade do Montijo possui dois Grupos de Forcados, os da Tertúlia Tauromáquica e os Amadores do Montijo, terra que tem uma das mais belas e cómodas praças de toiros nacionais, propriedade da Santa Casa da Misericórdia local, por onde têm passado as maiores figuras do toureio, ao longo dos seus setenta e quatro anos de existência.

O instantâneo que O MIRANTE vos apresenta, caros leitores, é do forcado Claudio Bernardino e outro elemento, ambos do Grupo dos Amadores do Montijo.

Imagem de Henrique de Carvalho Dias