António Alves Redol

Faleceu a 29 Novembro 1969 com 58 anos

Natural de Vila Franca de Xira foi, enquanto escritor, um dos expoentes máximos da corrente neo-realista a nível nacional. Tem na sua terra uma estátua da autoria do Mestre Lagoa Henriques. A sua obra influenciou o surgimento do Museu do Neo-Realismo.