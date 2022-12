Júlio Godinho

Faleceu a 18 de Dezembro de 2013, com 53 anos

Era mestre de Xadrez e residia no Entroncamento. Na altura do seu falecimento estava afastado da modalidade. Foi um dos melhores jogadores de xadrez do Distrito de Santarém nos anos 80 e princípio da década de noventa e um grande divulgador da modalidade tendo contribuído para o surgimento de muitos jovens jogadores.