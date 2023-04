Joaquim Rodrigues Bicho

Fez toda a sua vida profissional na extinta Fábrica de Fiação de Tecidos em Torres Novas. Começou como operário e reformou-se como administrador. Interessado pela cidade, estudioso e auto-didacta, escreveu uma dezena de livros sobre a mesma e sobre as suas gentes. Em 2007 foi distinguido por O MIRANTE como Prémio Personalidade do Ano - Vida. Foi também vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas e tem uma rua com o seu nome. Profundamente católico foi director do jornal O Almonda, propriedade da Igreja Católica.