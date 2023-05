Carlos Oliveira ‘Chona’

Carlos Oliveira, mais conhecido por ‘Chona’, era conhecido como o “semeador de teatros”, tantos foram os grupos que ajudou a criar e dinamizar na região ao longo de décadas. Encenador, actor e dramaturgo, foi a alma do "Teatrinho" de Santarém e esteve na génese do FITIJ - Festival Internacional de Teatro e Artes para a Infância e Juventude (FITIJ). Da sua biografia consta a colaboração na organização do I Festival Internacional de Teatro de Lisboa, no Teatro D. Maria II, e a realização do programa “Palmo e Meio” na RDP — Rádio Ribatejo, e das peças “Puzzle”, primeiro espectáculo que encenou no Teatrinho de Santarém, que foi incluída na programação da Telescola. Foi distinguido pela Câmara de Santarém como “Scalabitano Ilustre” e tem o nome numa rua da cidade.