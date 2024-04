Natural de Azeitada, freguesia de Benfica do Ribatejo, Manuel Neves esteve quase toda a sua vida ligado à cultura popular e ao associativismo. Era músico, acordeonista e com o conjunto Manuel Neves + 3 fez, em 1973, vários espectáculos para emigrantes portugueses nos Estados Unidos da América. Fundou o Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, foi presidente da adega cooperativa e passou também pela direcção do clube de futebol local. Foi presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo.