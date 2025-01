Apolinário Vaz Portugal

Faleceu a 02 de Janeiro de 2018, com 77 anos

Investigador doutorado em Ciências Veterinárias, foi durante muitos anos director da Estação Zootécnica Nacional, sedeada no Vale de Santarém. Foi ministro da Agricultura em 1978 e 1979 e presidente do Conselho Nacional do Plano em 1984. Faleceu na sua casa em Azóia de Baixo, Santarém.