Mário Viegas

Actor e encenador, natural de Santarém. Estreou-se no Teatro Experimental de Cascais. Foi fundador de três companhias teatrais, a última das quais foi a Companhia Teatral do Chiado. Recebeu vários prémios nacionais e internacionais ao longo da sua carreira. No cinema participou em filmes de Eduardo Geada, Artur Semedo, Manoel de Oliveira, e José Fonseca e Costa, entre outros. Foi um grande divulgador de poesia, através de recitais e programas de rádio e televisão. Gravou vários discos com poemas de autores como Pessoa, Camões, Cesário Verde, Camilo Pessanha, Ruy Belo e Eugénio de Andrade. O seu último êxito teatral foi a peça "Europa Não! Portugal Nunca", em 1995. Recebeu a Medalha de Mérito do Município de Santarém em 1993 e o título de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, em 1994