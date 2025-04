Faleceu a 2 de Abril de 2022 com 56 anos

Vítor Leitão, natural de Alferrarede concelho de Abrantes, foi jogador, treinador e árbitro de futebol. Morreu na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, quando apitava um jogo do campeonato do INATEL, entre o Pontével e uma equipa do seu concelho, o São Facundo.