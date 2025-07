O actor Rui Luís faleceu no Hospital de Santarém. Residia em Azóia de Baixo há alguns anos. Nascido em Roma (Itália) a 28 Fevereiro 1935, Rui Luís da Conceição Silva estreou-se como rádio-actor em 1954, na então Emissora Nacional. Fez teatro, cinema e televisão. Um dos seus últimos trabalhos foi na série da RTP "As lições do Tonecas" em que fazia o papel de pai do endiabrado estudante.