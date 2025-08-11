Domingos Barroca

“Barroca” foi uma das principais figuras da forcadagem durante a década de 70 do século passado. Começou a vida de forcado no Grupo dos Académicos de Vila Franca à época capitaneado por Miguel Palha. Foi já ao serviço dos Amadores de Lisboa que sofreu uma grave lesão, na Praça do Campo Pequeno, na temporada de 1976, com um toiro de Assunção Coimbra, o que o limitou para o resto da vida. Foi forcado de caras, ajuda, rabejador e cernelheiro, extraordinário em qualquer destas posições, diz quem o conheceu. Nasceu em Salvaterra de Magos no seio de uma família de campinos e esteve toda a vida ligado ao campo.