Mem | 17-08-2025 00:05
Francisco do Vale Antunes
MEMÓRIA
Faleceu em 17 de Agosto de 2021 com 72 anos
Natural da Carvalha, freguesia de S. Tiago dos Velhos, Francisco do Vale Antunes era Técnico Oficial de Contas. Iniciou o seu percurso autárquico na década de 80, nas assembleias de freguesia de Alverca do Ribatejo e do Sobralinho. Foi vereador a tempo inteiro na Câmara de Vila Franca de Xira entre 2001 e 2013 desempenhando também o cargo de presidente dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento daquele município, de 2005 a 2013. Antes trabalhou nas empresas Macol e Cargill. Foi um dos fundadores do Clube Recreativo do Torrão (Sobralinho) e integrou os órgãos directivos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arruda dos Vinhos.
