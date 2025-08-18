Era vigário da paróquia de Tomar. Em 2010 foi distinguido com o Prémio Personalidade do Ano de O MIRANTE na área da Cidadania. Mário Duarte fez o noviciado em Itália, estudou Teologia em Inglaterra e foi missionário na África do Sul na altura da transição do regime de apartheid para a democracia. Em Tomar, onde estava há 25 anos, o seu trabalho era elogiado e considerado inovador.