Mem | 19-08-2025 00:04
Mário Duarte
MEMÓRIA
Faleceu a 19 de Agosto de 2020, com 60 anos
Era vigário da paróquia de Tomar. Em 2010 foi distinguido com o Prémio Personalidade do Ano de O MIRANTE na área da Cidadania. Mário Duarte fez o noviciado em Itália, estudou Teologia em Inglaterra e foi missionário na África do Sul na altura da transição do regime de apartheid para a democracia. Em Tomar, onde estava há 25 anos, o seu trabalho era elogiado e considerado inovador.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Vale Tejo
20-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino