Mem | 20-08-2025 00:05
Carlos da Gama Empis
MEMÓRIA
Faleceu em 20 de Agosto de 2021 com 72 anos
Carlos Empis foi bandarilheiro, cavaleiro praticante, cabo dos Forcados Amadores de Santarém, apoderado de vários toureiros como João Moura ou João Salgueiro, e também exerceu funções de director de corrida nas praças de touros de Santarém, Campo Pequeno, Nazaré e Moita. Nas últimas duas décadas da sua vida passou a dedicar mais tempo à agricultura, que era uma das suas paixões. Natural de Porto de Muge, vivia em Santarém e tinha raízes na Chamusca e em Valada (Cartaxo). O seu avô foi um dos principais impulsionadores da construção da praça de toiros da Chamusca. Dizia que ao enfrentar os toiros aprendeu a ser determinado e que os toiros o ensinaram a ter coração.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1730
20-08-2025
Capa Vale Tejo
20-08-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
30-07-2025
Especial Turismo
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar
23-07-2025
Especial Ensino