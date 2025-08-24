Mem | 25-08-2025 00:05
Emília Mendes
MEMÓRIA
Faleceu em 25 de Agosto de 2023 com 108 anos
Tendo nascido em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos, 16 de Outubro de 1914, no ano em que começou a I Guerra Mundial, Emília Mendes era, na altura do seu falecimento uma das mulheres mais velhas do país. Um relatório da Pordata, publicado três meses antes do seu falecimento, no Dia Mundial da População, indicava que em Portugal, em 2022 viviam 2.940 pessoas com 100 ou mais anos.
