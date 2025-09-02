Nasceu em Torres Novas em 8 de Setembro de 1938 e faleceu no dia 3 de Setembro de 2010. Filho e sobrinho de jogadores de futebol, acabou ele próprio por seguir esse caminho. José Torres jogou no Clube Desportivo de Torres Novas, no Benfica, no Vitória de Setúbal e no Estoril Praia. Disputou 33 jogos com a camisola da selecção nacional de futebol. Fez parte da equipa que se classificou em terceiro lugar no campeonato do Mundo de 1966. Foi treinador do Estrela da Amadora, do Varzim, do Boavista, do Portimonense, do Beja, do Vila Real, do Vitória de Setúbal e do Estoril Praia. Foi seleccionador nacional entre 1984 e 1986. Era também conhecido como columbófilo.