11/09/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Mem | 09-09-2025 00:05

Carlos Lima

Carlos Lima
MEMÓRIA
Faleceu a 9 de Setembro de 2020 com 70 anos

Era presidente do Grupo de Dadores de Sangue da Portela das Padeiras, em Santarém, cargo que ocupava há 22 anos.

