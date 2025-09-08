Mem | 09-09-2025 00:04
Eduardo Saboga
MEMÓRIA
Faleceu a 9 de Setembro de 2021 com 75 anos
Era um dos membros mais ilustres do União Futebol do Entroncamento. Vestiu a camisola da equipa de hóquei em patins durante mais de vinte anos, como guarda-redes. Foi responsável pela formação de muitos dos grandes guarda-redes da modalidade na região.
