Mem | 10-09-2025 00:05
Sebastião Nobre
MEMÓRIA
Faleceu a 10 de Setembro de 2011 com 62 anos
Natural de Alcorochel, concelho de Torres Novas, o arquitecto Sebastão Nobre trabalhava na câmara municipal de Tomar. Na altura do seu falecimento era um dos últimos moradores da Praça da República, no centro histórico de Tomar. Era também actor amador e integrou o elenco do grupo de teatro "Fatias de Cá".
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1733
10-09-2025
Capa Vale Tejo
10-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar