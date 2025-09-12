Engenheiro Técnico Agrário, era natural do Pinheiro Grande, concelho da Chamusca, onde residia, Alfredo Orvalho tinha 88 anos e era uma figura emblemática no associativismo do sector agrícola da região. Foi fundador, nos anos oitenta do século XX, da Agrotejo (Golegã) e da Agromais (Riachos), duas das maiores organizações de agricultores da região, consideradas fundamentais para o desenvolvimento da agricultura e pioneiras na forma como conseguiram organizar a produção e comercialização no sector. O MIRANTE atribuiu-lhe o Galardão Carreira Empresarial em 2014.