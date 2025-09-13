Fernando Diniz Ferreira
Faleceu no dia 14 de Setembro de 2023 com 100 anos
Fotógrafo de profissão, foi ele que registou o nascimento e os anos de crescimento da antiga Feira do Ribatejo, até à mudança da mesma para o CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas). Registou também muitas imagens do Festival Nacional de Gastronomia; de actuações dos ranchos folclóricos de Santarém e de eventos de tauromaquia. Foi, durante muitos anos, um repórter fotográfico do quotidiano de Santarém. Natural do Porto, viveu em Santarém desde os 27 anos, altura em que veio para a capital ribatejana para fazer sociedade na loja de fotografia Nov’Arte, que se situava em frente ao Teatro Sá da Bandeira, no centro histórico. Publicou o livro A FEIRA - A Preto e Branco, em co-autoria com José Niza, autor dos textos, também já falecido.