Mem | 22-09-2025 00:05
Adriano Ribeiro
MEMÓRIA
Faleceu a 22 de Setembro de 2019 com 75 anos
Foi vereador na câmara municipal do Cartaxo e presidente da Assembleia Municipal do Cartaxo. Nascido a 22 de Julho de 1944, foi também autarca em Valada do Ribatejo, presidente da Assembleia de Freguesia do Cartaxo e secretário do Executivo da Junta de Freguesia do Cartaxo.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1734
17-09-2025
Capa Vale Tejo
17-09-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar