uma parceria com o Jornal Expresso
25/09/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Mem | 23-09-2025 00:05

José Niza

José Niza
MEMÓRIA
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Faleceu a 23 de Setembro de 2011 com 73 anos

Médico psiquiatra, político, poeta, escritor, compositor e ilustre cidadão de Santarém. O seu nome ficou ligado à renovação da canção portuguesa nos anos 60 e 70 do século XX. Uma das suas canções "E depois do Adeus", com música de José Calvário e cantada por Paulo de Carvalho, foi uma das senhas da Revolução de 25 de Abril de 1974, a par de "Grândola Vila Morena" de José Afonso. Era militante e foi dirigente do Partido Socialista. No prefácio do livro “Poemas de Guerra – Angola 1969/1971” (edição O MIRANTE), Francisco Pinto Balsemão escreve que o mundo precisa de poetas como José Niza para ser mais suportável.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1734
    17-09-2025
    Capa Vale Tejo
    17-09-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar