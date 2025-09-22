Mem | 23-09-2025 00:05
José Niza
MEMÓRIA
Faleceu a 23 de Setembro de 2011 com 73 anos
Médico psiquiatra, político, poeta, escritor, compositor e ilustre cidadão de Santarém. O seu nome ficou ligado à renovação da canção portuguesa nos anos 60 e 70 do século XX. Uma das suas canções "E depois do Adeus", com música de José Calvário e cantada por Paulo de Carvalho, foi uma das senhas da Revolução de 25 de Abril de 1974, a par de "Grândola Vila Morena" de José Afonso. Era militante e foi dirigente do Partido Socialista. No prefácio do livro “Poemas de Guerra – Angola 1969/1971” (edição O MIRANTE), Francisco Pinto Balsemão escreve que o mundo precisa de poetas como José Niza para ser mais suportável.
