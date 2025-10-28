Mário Peixinho

Faleceu a 28 de Outubro de 2011 com 62 anos

Na altura do seu falecimento desempenhava as funções de vereador na câmara municipal de Alpiarça eleito pela CDU. Detinha os pelouros da iluminação pública, sinalização e trânsito, serviços gerais de administração, mercados e abastecimento público. Era filiado no Partido Comunista Português.