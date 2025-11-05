uma parceria com o Jornal Expresso
Mem | 05-11-2025 00:05

Carlos Fontan

MEMÓRIA
Faleceu a 5 de Novembro de 2020 com 84 anos

Natural de Alhandra, foi uma figura do desporto no concelho de Vila Franca de Xira. Foi um dos fundadores, em Outubro de 1959, da secção de atletismo do União Atlético Povoense. Em Maio de 2005 foi atribuído o seu nome à pista de atletismo do clube. Foi jogador de andebol em Portugal e França, país para onde emigrou aos 28 anos. Viveu também na Alemanha, Bélgica e Holanda. Foi juiz internacional de atletismo e era sócio de mérito da Federação Portuguesa de Atletismo. Integrou o corpo clínico que acompanhou os atletas portugueses nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.

