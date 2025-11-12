uma parceria com o Jornal Expresso
16/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Mem | 12-11-2025 00:05

Diamantino dos Santos

MEMÓRIA
Faleceu a 12 de Novembro de 2022com 94 anos

Era o músico mais antigo da Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, tendo estado ligado à colectividade durante 75 anos. Recebeu várias homenagens em vida, nomeadamente a Medalha Municipal de Valor e Altruísmo, atribuída pelo Município de Tomar.

