Rosalina Melro

Voz crítica e respeitada na cidade de Santarém foi dirigente da Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém, do Círculo Cultural Scalabitano e da Região de Turismo do Ribatejo e empenhou-se em divulgar os tesouros patrimoniais e históricos da velha Scalabis. A nível político integrou a bancada da CDU na Assembleia Municipal de Santarém.