Mem | 14-11-2025 00:05
Rosalina Melro
MEMÓRIA
Faleceu a 14 de Novembro de 2015 com 82 anos
Voz crítica e respeitada na cidade de Santarém foi dirigente da Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém, do Círculo Cultural Scalabitano e da Região de Turismo do Ribatejo e empenhou-se em divulgar os tesouros patrimoniais e históricos da velha Scalabis. A nível político integrou a bancada da CDU na Assembleia Municipal de Santarém.
