Mem | 24-11-2025 00:05
Joaquim Gonçalves Isabelinha
MEMÓRIA
Faleceu a 24 de Novembro de 2009 com 100 anos
Foi médico oftalmologista e exerceu durante mais de cinquenta anos. Era natural de Almeirim. Tinha consultório na sua terra e em Santarém. Joaquim Gonçalves Isabelinha era também conhecido pela sua faceta filantrópica. Foi sócio número um da Académica de Coimbra, clube que representou enquanto jogador de futebol. O MIRANTE distinguiu-o como Personalidade do Ano, área Vida/2005.
