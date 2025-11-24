Natural de Abrantes, Manuel Lopes de Sousa era conhecido como inventor devido às inúmeras invenções desenvolvidas ao longo da vida, muitas das quais premiadas a nível nacional e internacional. Tinha apenas a instrução primária, mas desenvolveu várias inovações a nível de equipamentos agrícolas, entre as quais um descarolador de milho com limpeza total e aquele que foi considerado o primeiro reboque basculante fabricado em Portugal.