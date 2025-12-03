António Baguinho

Foi Presidente da Casa de São Pedro e era uma figura conhecida na comunidade de Alverca. Natural de Alcáçovas, Viana do Alentejo fez o curso da Escola Industrial e Comercial de Évora e frequentou o Instituto Superior Técnico de Lisboa. Foi técnico industrial de engenharia e responsável dos sectores de produção, montagens e manutenção em empresas como a OGMA, MAGUE, ABB, ALSTOM e na SMM. Colaborou no início da actividade do CEBI de Alverca, foi provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, presidente do conselho consultivo da Casa de São Pedro de Alverca e dirigente do Futebol Clube de Alverca, onde também foi jogador e treinador tendo feito parte da equipa campeã distrital que, na época 1970/1971 levou pela primeira vez o clube ribatejano aos campeonatos nacionais. Era presidente da direcção da Casa de São Pedro e tinha mandato até 2026.