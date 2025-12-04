Mem | 04-12-2025 00:05
Manuel Sequeira Nobre
MEMÓRIA
Faleceu os 93 anos, no dia 4 de Dezembro de 2020
Manuel Sequeira Nobre, que foi presidente da Câmara de Rio Maior de 1980 a 1983, vereador entre 1968 e 1971 e entre 1983 e 1984 e deputado da assembleia municipal entre 1986 e 1989. Destacou-se como empresário, tendo sido fundador das Carnes Nobre, juntamente com seus pais e irmão. Foi também um elemento activo no dirigismo associativo, integrando o núcleo fundador de O Ninho - Centro de Educação Especial do Concelho de Rio Maior e foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Rio Maior.
